Вячеслав Буцаев: «Сочи» были сильнее «Сибири» по игре, но не по счету
Главный тренер «Сочи»
Вячеслав Буцаев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью»
(1:3) в Новосибирске.
– По содержанию игры и по тому, как сегодня играла команда, наверное, мы были сильнее соперника, но не по конечному результату на табло, – приводит слова Буцаева официальный сайт клуба. – Попали мы, если выразиться языком летчиков, в небольшую турбулентность. Все-таки за девять периодов забить только один гол... Вот в этом, в принципе, наши проблемы.
– У вас в команду
перешел из ВХЛ Святослав Гребенщиков и уже дорос до первого звена. Как вы
прокомментируете его последние игры?
– Парень старательный и ответственный. В принципе, он выполняет достаточно хороший объем работы и играет полезно, но у нас в последних играх проблемы с реализацией. В каждой игре у него присутствуют моменты, но, к сожалению, пока он не может забить гол. Другого выбора у нас нет, мы давно уже хотели его заполучить, и вот нам это удалось.
Напомним, единственную шайбу «Сочи» при счете 0:3 забросил защитник Юрий Александров.
Матч
Сибирь - ХК Сочи - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Глухов (Санников, Шумаков), 11:46 (1:0 - бол.). Окулов (Санников, Полашек), 37:03 (2:0). Санников (Шумаков, Глухов), 40:47 (3:0). Александров (Костицын, Игнатушкин), 45:55 (3:1).
Место и дата
12 ноября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция