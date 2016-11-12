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Вячеслав Буцаев: «Сочи» были сильнее «Сибири» по игре, но не по счету

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:3) в Новосибирске.

– По содержанию игры и по тому, как сегодня играла команда, наверное, мы были сильнее соперника, но не по конечному результату на табло, – приводит слова Буцаева официальный сайт клуба. – Попали мы, если выразиться языком летчиков, в небольшую турбулентность. Все-таки за девять периодов забить только один гол... Вот в этом, в принципе, наши проблемы.

– У вас в команду перешел из ВХЛ Святослав Гребенщиков и уже дорос до первого звена. Как вы прокомментируете его последние игры?
– Парень старательный и ответственный. В принципе, он выполняет достаточно хороший объем работы и играет полезно, но у нас в последних играх проблемы с реализацией. В каждой игре у него присутствуют моменты, но, к сожалению, пока он не может забить гол. Другого выбора у нас нет, мы давно уже хотели его заполучить, и вот нам это удалось.

Напомним, единственную шайбу «Сочи» при счете 0:3 забросил защитник Юрий Александров.

Матч

Сибирь - ХК Сочи - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Глухов (Санников, Шумаков), 11:46 (1:0 - бол.). Окулов (Санников, Полашек), 37:03 (2:0). Санников (Шумаков, Глухов), 40:47 (3:0). Александров (Костицын, Игнатушкин), 45:55 (3:1).

Место и дата

12 ноября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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