Хет-трик Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Новой генерацией»

«Гапзпром-Югра» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу обыграл «Новую генерацию».

Встреча, прошедшая в субботу в Югорске, завершилась победой хозяев паркета со счетом 5:2. В составе победителей три мяча забил Дмитрий Лысков.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 23 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. У «Новой генерации» осталось пять очков. Она идет десятой.

В своих следующих матчах «Газпром-Югра» 16 ноября в гостях сыграет против «Тюмени», а «Новая генерация» 20 ноября примет КПРФ.