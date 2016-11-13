Хет-трик Лыскова принес «Газпрому-Югре» победу над «Новой генерацией»
«Гапзпром-Югра» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по
мини-футболу обыграл «Новую генерацию».
Встреча, прошедшая в субботу в Югорске, завершилась победой хозяев
паркета со счетом 5:2. В составе победителей три мяча забил Дмитрий Лысков.
Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 23 очка и вышел на второе место в
турнирной таблице. У «Новой генерации» осталось пять очков. Она идет десятой.
В своих следующих матчах «Газпром-Югра» 16 ноября в гостях сыграет
против «Тюмени», а «Новая генерация» 20 ноября примет КПРФ.
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