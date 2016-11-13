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Медведева выиграла этап Гран-при в Париже

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская фигуристка Евгения Медведева победила в одиночном катании на этапе Гран-при в Париже. Таким образом, россиянка досрочно обеспечила себе участие в финале серии.

Медведева, днем ранее в короткой программе ставшая первой, в субботу в произвольной также стала лучшей с результатом 143,02 балла и с общим итогом по сумме двух программ в 221,54 балла победила на этапе.

Второй стала еще одна россиянка - Мария Сотскова (200,35).

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