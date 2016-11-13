Сборная Украины в Одессе обыграла финнов

Футболисты сборной Украины в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года обыграли команду Финляндии.

Встреча, прошедшая в субботу в Одессе на стадионе «Черноморец», завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. В первом тайме точный удар нанес нападающий украинцев Артем Кравец.

Таким образом, сборная Украины набрала восемь очков и вышла на второе место в группе I. У финнов осталось одно очков. Они идут пятыми. Лидируют хорваты, в активе которых 10 очков.

В следующих матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 украинцы 24 марта 2017 года в гостях сыграют с хорватами, а финны в этот день будут гостить у Турции.