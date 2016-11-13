Сборная Испании разгромила македонцев

Футболисты сборной Испании в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года уверенно обыграли команду Македонии.

Встреча, прошедшая в субботу в Гранаде, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник гостей Дарко Велковски срезал мяч в собственные ворота. После перерыва по голу забили Витоло, Начо Монреаль и Ариц Адурис.

Таким образом, сборная Испании набрала 10 очков и продолжила лидировать в группе G вместе с итальянцами.

В следующих матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 македонцы 24 марта 2017 года сыграют в гостях против Лихтенштейна, а испанцы в этот день примут израильтян.