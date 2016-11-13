Сборная Испании разгромила македонцев
Футболисты сборной Испании в домашнем матче отборочного цикла чемпионата
мира 2018 года уверенно обыграли команду Македонии.
Встреча, прошедшая в субботу в Гранаде, завершилась победой хозяев поля
со счетом 4:0. В первом тайме полузащитник гостей Дарко Велковски срезал мяч в
собственные ворота. После перерыва по голу забили Витоло, Начо Монреаль и Ариц
Адурис.
Таким образом, сборная Испании набрала 10 очков и продолжила лидировать
в группе G вместе с итальянцами.
В следующих матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 македонцы 24 марта 2017 года сыграют в гостях против Лихтенштейна, а испанцы в этот день примут израильтян.
Матч
Испания - Македония - 4:0 (1:0)
Голы
Велкоски Д. 34 (1:0 - автогол). Витоло 64 (2:0). Монреаль 83 (3:0). Адурис 85 (4:0).
Состав
Испания: де Хеа, Бартра, Монреаль, Начо, Карвахаль, Коке (Иско, 72), Витоло (Кальехон, 88), Бускетс, Алькантара, Силва, Мората (Адурис, 60)
Македония: Димитриевски, Мойсов, Ристовски, Алиоски, Ристевски, Велкоски Д., Спировски (Жута, 61), Барди, Хасани (Гиоргиев, 89), Пандев, Несторовски (Ибраими А., 81)
Предупреждения:
нет - Алиоски, 90
Судья:
Роберт Шёргенхофер (Австрия)
Место и дата
12 ноября 22:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Текстовая трансляция