Сборная Италии в гостях разгромила команду Лихтенштейна

Футболисты сборной Италии в выездном матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года уверенно обыграли команду Лихтенштейна.

Встреча, прошедшая в субботу в Вадуце, завершилась победой гостей со счетом 4:0. В их составе по голу забили Чиро Иммобиле и Антонио Кандрева, а Андреа Белотти оформил дубль.

Таким образом, сборная Италии набрала 10 очков и продолжила лидировать в группе G вместе с испанцами.

В следующих матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 итальянцы 24 марта 2017 года примут албанцев, а сборная Лихтенштейна в этот день примет македонцев.