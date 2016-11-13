Сборная Италии в гостях разгромила команду Лихтенштейна
Футболисты сборной Италии в выездном матче отборочного цикла чемпионата
мира 2018 года уверенно обыграли команду Лихтенштейна.
Встреча, прошедшая в субботу в Вадуце, завершилась победой гостей со
счетом 4:0. В их составе по голу забили Чиро Иммобиле и Антонио Кандрева, а
Андреа Белотти оформил дубль.
Таким образом, сборная Италии набрала 10 очков и продолжила лидировать в
группе G вместе с испанцами.
В следующих матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 итальянцы 24 марта 2017 года примут албанцев, а сборная Лихтенштейна в этот день примет македонцев.
Матч
Лихтенштейн - Италия - 0:4 (0:4)
Голы
Белотти 11 (0:1). Иммобиле 12 (0:2). Кандрева 32 (0:3). Белотти 44 (0:4).
Состав
Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Оэхри, Кристен, Саланович, Бюхель М., Рехтштайнер, Польверино, Бюхель М., Бюргмайер, Визер
Италия: Буффон, Заппакоста, Де Шильо, Романьоли, Бонуччи, Верратти, Бонавентура, Кандрева, Де Росси, Белотти, Иммобиле
Место и дата
12 ноября 22:45, Райнпаркштадион, Онлайн-трансляция