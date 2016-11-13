Сербы ушли от поражения в матче с валлийцами
Футболисты сборной Уэльса в домашнем матче отборочного цикла чемпионата
мира 2018 года сыграли вничью с командой Сербии.
Встреча, прошедшая в субботу в Кардиффе, завершилась со счетом 1:1. В первом
тайме точный удар нанес нападающий валлийцев Гарет Бэйл. За пять минут до конца
второго тайма Александр Митрович принес
гостям ничью.
Таким образом, сербы набрали восемь очков, а валлийцы - шесть. Эти
команды занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно.
Лидируют ирландцы, в активе которых 10 очков.
В следующих матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 валлийцы 24 марта 2017 года в гостях сыграют с ирландцами, а сербы в этот день на выезде встретятся с командой Грузии.
Матч
Голы
Бэйл 30 (1:0). Митрович А. 86 (1:1).
Состав
Уэльс: Хеннесси, Честер, Гантер, Тэйлор, Уильямс Э., Бэйл, Рэмзи, Лэдли, Аллен, Робсон-Кану, Воукс
Сербия: Стойкович, Иванович, Обрадович, Рукавина, Максимович, Настасич, Тадич, Матич, Миливойевич, Костич, Митрович А.
Судья:
Альберто Ундиано (Испания)
Место и дата
12 ноября 22:45, Кардифф Сити, Онлайн-трансляция