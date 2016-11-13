Сербы ушли от поражения в матче с валлийцами

Футболисты сборной Уэльса в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года сыграли вничью с командой Сербии.

Встреча, прошедшая в субботу в Кардиффе, завершилась со счетом 1:1. В первом тайме точный удар нанес нападающий валлийцев Гарет Бэйл. За пять минут до конца второго тайма Александр Митрович принес гостям ничью.

Таким образом, сербы набрали восемь очков, а валлийцы - шесть. Эти команды занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно. Лидируют ирландцы, в активе которых 10 очков.

В следующих матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 валлийцы 24 марта 2017 года в гостях сыграют с ирландцами, а сербы в этот день на выезде встретятся с командой Грузии.