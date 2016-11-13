«Белогорье» дома разгромило «Газпром-Югру»
Волейболисты
«Белогорья» обыграли «Газпром-Югру» из Сургута в домашнем матче восьмого тура
чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Белгороде, завершилась в трех партиях со
счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:14) в пользу хозяев паркета. Матч продолжался
менее полутора часов.
Таким образом, «Белогорье» набрало 16 очков и вышло на пятое место в
турнирной таблице. У «Газпрома-Югры» осталось 11 очков. Этот клуб идет восьмым.
В следующих матчах чемпионата «Белогорье» 22 ноября в гостях сыграет с «Енисеем»,
а «Газпром-Югра» 19 ноября примет «Локомотив».
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