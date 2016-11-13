Карякин и Карлсен сыграли вничью и во второй партии матча за звание чемпиона мира
Норвежский
шахматист Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграли вничью
и во второй партию матча за звание сильнейшего шахматиста на планете.
Карякин в
субботу играл белыми фигурами. После второй партии общий счет в матче стал 1:1.
Ранее в пятницу соперники также сыграли вничью. Третья партия, в которой белыми
будет играть Карлсен, состоится в понедельник, 14 ноября.
Напомним, что поединок, состоящий из 12 партий с классическим контролем
времени, проходит в Нью-Йорке.
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