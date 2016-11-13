Сборные Марокко и Кот-д'Ивуара сыграли вничью
Футболисты
сборных Марокко и Кот-д'Ивуара сыграли вничью в матче третьего раунда
квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
Встреча
второго тура группы С, прошедшая в Марракеше в субботу, завершилась без забитых
мячей со счетом 0:0.
После двух туров в этой группе лидируют ивуарийцы, набравшие четыре очка, далее идут сборные Габона и Марокко (по два очка), команда Мали (одно очко) замыкает турнирную таблицу.
Матч
Марокко - Кот-д'Ивуар - 0:0
Место и дата
12 ноября 23:00, , Онлайн-трансляция
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