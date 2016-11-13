Сборные Марокко и Кот-д'Ивуара сыграли вничью

Футболисты сборных Марокко и Кот-д'Ивуара сыграли вничью в матче третьего раунда квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Встреча второго тура группы С, прошедшая в Марракеше в субботу, завершилась без забитых мячей со счетом 0:0.

После двух туров в этой группе лидируют ивуарийцы, набравшие четыре очка, далее идут сборные Габона и Марокко (по два очка), команда Мали (одно очко) замыкает турнирную таблицу.