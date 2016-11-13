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Душко Иванович: «Енисей» на выезде обыграл «Локомотив-Кубань», а это говорит о многом

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Главный тренер «Химок» Душко Иванович накануне встречи с «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил силу соперника.

«Енисей» - очень хорошая команда, которая, на мой взгляд, стала сильнее в сравнении с прошлым сезоном. Они здорово играют и быстро бегут, в их составе есть качественные россияне с отличным броском, а также атлетичные «большие», которые уверенно действуют на подборе. Соперник не так давно обыграл «Локомотив» на выезде, а это говорит о многом. Мы относимся к этому матчу очень серьёзно и должны приложить много усилий, чтобы победить», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».

Матч «Химки» - «Енисей» пройдет в Подмосковье 13 ноября.

Матч

Химки - Енисей

Место и дата

13 ноября , Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция


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