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Усэйн Болт после ухода из легкой атлетики намерен стать футболистом

Источник:  The GuardianКомментарии

Легендарный ямайский спринтер, девять раз побеждавший на летних Олимпийских играх, Усэйн Болт подтвердил намерение стать профессиональным футболистом, сообщает Guardian.

По информации издания, в 2017 году после ухода из легкой атлетики намерен на профессиональном уровне заняться футболом и даже провести несколько тренировочных занятий с «Боруссией» из Дортмунда.

Издание, впрочем, напоминает, что Болт является болельщиком «Манчестер Юнайтед» и не теряет надежды поговорить с Жозе Моуринью и сыграть за клуб из Манчестера в официальном матче.

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