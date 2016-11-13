Усэйн Болт после ухода из легкой атлетики намерен стать футболистом
Легендарный ямайский спринтер, девять раз побеждавший на
летних Олимпийских играх, Усэйн Болт подтвердил намерение стать
профессиональным футболистом, сообщает Guardian.
По информации издания, в 2017 году после ухода из легкой
атлетики намерен на профессиональном уровне заняться футболом и даже провести
несколько тренировочных занятий с «Боруссией» из Дортмунда.
Издание, впрочем, напоминает, что Болт является болельщиком «Манчестер
Юнайтед» и не теряет надежды поговорить с Жозе Моуринью и сыграть за клуб из Манчестера
в официальном матче.
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