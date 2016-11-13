Луис «Кинг Конг» Ортис победил Малика Скотта в Монако

37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис победил американца Малика Скотта в поединке за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA.

Бой в Монако продолжался все 12 раундов и завершился уверенной победой Ортиса по очкам: 120:105, 120:106, 119:106. Отметим, что Скотт три раза был в нокдауне - в четвертом, пятом и девятом раундах.

Напомним, Луис по прозвищу «Кинг Конг» занимает первую строчку в рейтинг-листе Всемирной боксерской ассоциации.

Следующий поединок с его участием должен состояться в Манчестере 10 декабря.



Теперь на счету Ортиса - 26 побед (22 - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. На счету Скотта 38 побед (13 досрочно), 3 поражения и 1 ничья.