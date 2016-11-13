Роберт Штиглиц одержад 50-ю победу на ринге

Бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Роберт Штиглиц в полутяжелом весе перебоксировал француза Мехди Амара и завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.



Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. В результате судьи отдали победу Штиглицу единогласным решением. Счет судейских записок: 116-112, 116-112, 116-112.



Таким образом, теперь на счету Штиглица 50 побед (29 досрочно), 5 поражений и 1 ничья, а на счету Амара 33 победы (16 досрочно), 5 поражений и 2 ничьи.



