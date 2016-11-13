Мартин Мюррей нанес первое поражение в карьере Нуху Лавалю

Мартин Мюррей (слева) нанес первое поражение в карьере Нуху Лавалю Источник: Reuters

34-летний британский боксер второго среднего веса Мартин Мюррей одержал победу над 34-летним немцем нигерийского происхождения Нуху Лавалем.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. В заключительном раунде рефери снял с Мюррея одно очко за опасные движения головой вперед. В итоге судьи единогласным решением отдали победу британцу. Счет судейских записок: 117-110, 117-110, 116-111.

Таким образом, теперь на счету Мюррея 34 победы (16 досрочно), 4 поражения и 1 ничья. На счету Лаваля 23 победы (13 досрочно) и 1 поражение.