Нурмагомедов разгромил Джонсона на турнире UFC 205

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Бой продлился все отведенные для него три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.

Первые секунды поединка остались за американцем, который раз за разом точно бил по голове и корпусу Нурмагомедова. Как только Хабибу удалось перевести соперника в партер, все поменялось в пользу россиянина. В третьем раунде Майкл сдался после того, как Хабиб провел болевой прием.

ОНЛАЙН UFC 205. Смотри, кто кого победил!