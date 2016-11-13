8 очков Мозгова помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»
Баскетболисты «Нью-Орлеана» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча, прошедшая в Нью-Орлеане на паркете «Смути
Кинг-центра», завершилась со счетом 126:99 в пользу гостей. Российский
центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов начал матч в стартовой пятерке, набрал
8 очков, сделал 5 подборов, один блок-шот и один результативный пас.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 14 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Миннесотой», а «Нью-Орлеан» 15 ноября в 04:00 (мск) примет «Бостон».
Матч
Нью-Орлеан - Лейкерс - 99:126
Место и дата
13 ноября 03:00, Нью-Орлеан Арена, Онлайн-трансляция
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