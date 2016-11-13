Эдгар победил Стивенса на турнире UFC 205
Американский боец смешанного стиля Фрэнки Эдгар победил своего соотечественника Джереми Стивенса на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.
По итогам трех раундов судьи отдали победу Эдгару единогласно.
|
|
Фрэнки Эдгар
|
Джереми Стивенс
|
Контроль
|
04:25:00
|
00:18:00
|
Нокдаун
|
0
|
1
|
Всего ударов
|
81
|
154
|
Значимые удары
|
40
|
33
|
Тейкдауны
|
5
|
0
|
Попытки проведения сабмишена
|
2
|
1
|
Сколько взял раундов
|
3
|
0
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