Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев по шайбе забросили Евгений Малкин, Крис Куниц, Брайан Раст и Сидни Кросби. У гостей отличился Зак Хеймен.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду почти 17 минут, нанес четыре броска, один из которых оказался голевым, схлопотал четыре минуты штрафа, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 18 минут, совершил шесть силовых приемов, дважды заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус два». Российский форвард «Торонто» Никита Сошников отыграл более восьми минут и совершил четыре силовых приема.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 17 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Торонто» 16 ноября в 04:30 (мск) примет «Нэшвилл».

Матч

Питтсбург - Торонто - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы:

Хьюман (Ханвик, Маринчин), 1:22 (0:1). Малкин (Хорнквист, Летанг), 23:06 (1:1 - бол.). Куниц (Коул, Раст), 39:42 (2:1). Раст (Кросби, Шири), 46:58 (3:1). Кросби (Летанг, Думулин), 50:14 (4:1).

Место и дата

13 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Калгари» - «Рейнджерс» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Аризона» дома уступила «Бостону»Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».Шайба Кузнецова не помогла «Вашингтону» в матче с «Каролиной»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Вашингтон».«Филадельфия» с Проворовым дома обыграла «Миннесоту»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».«Нью-Джерси» продлил серию поражений «Баффало» до четырех матчейХоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Баффало».«Флорида» в овертайме дожала «Айлендерс»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Айлендерс».«Тампа-Бэй» дома уступила «Сан-Хосе»Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».«Монреаль» разгромил «Детройт», Радулов и Марков отдали по пасуХоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Детройт».33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис», Тарасенко набрал 4 очкаХоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Сент-Луису».Мама Ковальчука: Для Ильи личная статистика не имеет значения. Постоянно слышу от него: «команда, команда, команда»Любовь Ковальчук, мама нападающего СКА Ильи Ковальчука, поделилась мнением о гонке бомбардиров КХЛ.Павел Буре: Пусть Анисимов забьет сорок голов. Вот тогда и сравним его с ФедоровымИзвестный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Чикаго» Артема Анисимова.Защитник «Торонто» Морган Райлли - первая звезда игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.16 сэйвов Варламова помогли «Колорадо» дожать «Виннипег»Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».НХЛ. «Колорадо» дожал «Виннипег», «Эдмонтон» уступил «Далласу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» в овертайме дожал «Чикаго», Орлов и Панарин отдали по голевому пасуХоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Вашингтону».«Оттава» одержала волевую победу над «Лос-Анджелесом»Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».Голевой пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Филадельфию»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».«Баффало» дома проиграл «Нью-Джерси»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Джерси».Павел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхПавел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхЗнаменитый форвард Павел Буре – о соперничестве между Россией и Канадой на уровне лиг и сборных.Павел Буре: Радулов – молодец, сразу стал лидером «Монреаля»Известный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Монреаля» Александра Радулова.

Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
Никита Зайцев
Никита Зайцеввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение