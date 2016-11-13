Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Торонто»

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев по шайбе забросили Евгений Малкин, Крис Куниц, Брайан Раст и Сидни Кросби. У гостей отличился Зак Хеймен.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду почти 17 минут, нанес четыре броска, один из которых оказался голевым, схлопотал четыре минуты штрафа, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 18 минут, совершил шесть силовых приемов, дважды заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус два». Российский форвард «Торонто» Никита Сошников отыграл более восьми минут и совершил четыре силовых приема.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 17 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Торонто» 16 ноября в 04:30 (мск) примет «Нэшвилл».