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33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис», Тарасенко набрал 4 очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Сент-Луису».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 8:4 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Ник Фолиньо, Александер Веннберг, Брэндон Дубински, Маркус Нутиваара, Вильям Карлссон и За Веренски, а Сэм Ганье оформил дубль. У гостей по разу отличились Кевин Шаттенкирк и Владимир Тарасенко, а Робби Фаббри забросил две шайбы.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 33 из 37 бросков в створ.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко почти 18 минут, нанес пять бросков, один из которых оказался голевым, отдал три результативных паса, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл более семи минут, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус три».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 16 ноября в 04:00 (мск) примет «Вашингтон», а «Сент-Луис» 16 ноября в 05:00 (мск) примет «Баффало».

Матч

Коламбус - Сент-Луис - 8:4 (3:1, 4:1, 1:2)

Голы:

Ганье (Хартнелл, Седлак), 2:34 (1:0). Шаттенкирк (Перрон, Тарасенко), 6:35 (1:1 - бол.). Фолиньо (Саад), 6:43 (2:1). Веннберг (Фолиньо, Саад), 15:10 (3:1). Ганье (Хартнелл, Седлак), 25:18 (4:1). Дубински (Эткинсон, Дженнер), 25:56 (5:1). Нутиваара (Эткинсон, Дженнер), 30:52 (6:1). Карлссон (Эткинсон, Савар), 33:30 (7:1). Фаббри (Лехтеря, Тарасенко), 35:56 (7:2 - бол.). Тарасенко (Перрон, Шаттенкирк), 40:21 (7:3 - бол.). Веренски (Фолиньо, Эткинсон), 42:53 (8:3 - бол.). Фаббри (Перрон, Тарасенко), 46:23 (8:4 - бол.).

Место и дата

13 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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