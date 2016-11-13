33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис», Тарасенко набрал 4 очка

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Сент-Луису».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 8:4 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Ник Фолиньо, Александер Веннберг, Брэндон Дубински, Маркус Нутиваара, Вильям Карлссон и За Веренски, а Сэм Ганье оформил дубль. У гостей по разу отличились Кевин Шаттенкирк и Владимир Тарасенко, а Робби Фаббри забросил две шайбы.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 33 из 37 бросков в створ.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко почти 18 минут, нанес пять бросков, один из которых оказался голевым, отдал три результативных паса, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл более семи минут, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус три».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 16 ноября в 04:00 (мск) примет «Вашингтон», а «Сент-Луис» 16 ноября в 05:00 (мск) примет «Баффало».