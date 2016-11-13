Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Монреаль» разгромил «Детройт», Радулов и Марков отдали по пасу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Детройт».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Филлип Дано, Пол Байрон, Ши Уэбер, Эндрю Шоу и Макс Пачьоретти.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 15 минут, нанес два броска, отдал результативный пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл более 21 минуты, нанес один бросок, совершил один силовой прием, один раз заблокировал соперника, отдал один результативный пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 21 минуту, нанес один бросок, совершил два силовых приема, шесть раз заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду более 19 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 14 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Чикаго», а «Детройт» 16 ноября в 04:30 (мск) примет «Тампу-Бэй».

Матч

Монреаль - Детройт - 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Голы:

Дано (Пачиоретти, Шоу), 4:17 (1:0). Байрон 7:59 (2:0). Уэбер (Гальченюк, Радулов), 19:00 (3:0 - бол.). Шоу (Марков, Гальченюк), 35:13 (4:0 - бол.). Пачиоретти (Шоу, Дано), 36:49 (5:0).

Место и дата

13 ноября 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхПавел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхЗнаменитый форвард Павел Буре – о соперничестве между Россией и Канадой на уровне лиг и сборных.Павел Буре: Радулов – молодец, сразу стал лидером «Монреаля»Известный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Монреаля» Александра Радулова.«Монреаль» переиграл «Лос-Анджелес», Радулов сделал результативный пас«Монреаль» на своей площадке переиграл «Лос-Анджелес» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Владислав Третьяк: Ковальчук имеет все возможности играть в НХЛ, вопрос в его желанииПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что нападающий СКА Илья Ковальчук имеет все возможности вернуться в Национальную хоккейную лигу, дело только в его желании.Александр Радулов: Мы вышли абсолютно неготовыми на матч с «Коламбусом»Александр Радулов: Мы вышли абсолютно неготовыми на матч с «Коламбусом»Корреспондент «Советского спорта» в Монреале взял интервью у Александра Радулова, отдавшего две передачи в матче с «Бостоном».«Монреаль» обыграл «Бостон», Радулов заработал два очка за результативные передачиМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Бостоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Монреаля».«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛ«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛВ рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Два очка Маркова и пас Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Филадельфию»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».«Монреаль» унижен – 0:10, а Радулову пока не дают контракт». 5 гвоздей (видео)«Монреаль» унижен – 0:10, а Радулову пока не дают контракт». 5 гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Детройт» дома проиграл «Виннипегу»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Виннипегу».«Коламбус» забросил 10 безответных шайб «Монреалю», Бобровский отразил все 30 бросковХоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно переиграли «Монреаль».«Радулов забил самый уникальный гол в своей жизни!» 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов забил самый уникальный гол в своей жизни!» 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Гол Радулова помог «Монреалю» одолеть «Ванкувер»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».Шайба Любимова помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Детройт».Игорь Ожиганов: Кто для меня был эталоном? Сейчас не могу сказать, но в детстве это был Андрей МарковЗащитник ЦСКА и сборной России Игорь Ожиганов ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта».Александр Радулов: Я доволен, что вернулся в НХЛРоссийский нападающий «Монреаля» Александр Радулов поделился эмоциями от возвращения в Национальную хоккейную лигу.Александр Радулов: В матче с «Торонто» перекинулся с Зайцевым только парой словАлександр Радулов: В матче с «Торонто» перекинулся с Зайцевым только парой словФорварды «Канадиенс» Алекс Гальченюк и Александр Радулов дали блиц-интервью корреспонденту «Советского спорта» в Монреале.Хет-трик Сивиура принес «Флориде» победу над «Детройтом»«Флорида» выиграла у «Детройта» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Радулов отдал гениальный пас, а Малкин забил 300-й гол». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов отдал гениальный пас, а Малкин забил 300-й гол». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Андрей Марков
Андрей Марковвсе новости
Алексей Емелин
Алексей Емелинвсе новости
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
Алексей Марченко
Алексей Марченковсе новости

Cпецпредложение