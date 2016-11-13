«Монреаль» разгромил «Детройт», Радулов и Марков отдали по пасу

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Детройт».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Филлип Дано, Пол Байрон, Ши Уэбер, Эндрю Шоу и Макс Пачьоретти.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 15 минут, нанес два броска, отдал результативный пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл более 21 минуты, нанес один бросок, совершил один силовой прием, один раз заблокировал соперника, отдал один результативный пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 21 минуту, нанес один бросок, совершил два силовых приема, шесть раз заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду более 19 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 14 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Чикаго», а «Детройт» 16 ноября в 04:30 (мск) примет «Тампу-Бэй».