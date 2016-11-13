Пеннингтон сенсационно победила Мишу Тейт на турнире UFC 205
Ракель Пеннингтон одержала победу над экс-чемпионкой UFC Мишей Тейт на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.
Бой продлился все отведенные для него три раунда и завершился неожиданной победой Пеннингтон единогласным решением судей.
|
|
Миша Тейт
|
Ракель Пеннингтон
|
Контроль
|
04:38:00
|
06:37:00
|
Нокдаун
|
0
|
0
|
Всего ударов
|
106
|
161
|
Значимые удары
|
17
|
68
|
Тейкдауны
|
1 из 6
|
2 из 3
|
Попытки проведения сабмишена
|
0
|
2
|
Сколько взял раундов
|
0
|
3
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически