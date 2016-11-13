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Пеннингтон сенсационно победила Мишу Тейт на турнире UFC 205

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ракель Пеннингтон одержала победу над экс-чемпионкой UFC Мишей Тейт на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Бой продлился все отведенные для него три раунда и завершился неожиданной победой Пеннингтон единогласным решением судей. 

Миша Тейт

Ракель Пеннингтон

 Контроль

04:38:00

06:37:00

 Нокдаун

0

0

 Всего ударов

106

161

 Значимые удары

17

68

 Тейкдауны

1 из 6

2 из 3

 Попытки проведения сабмишена

0

2

 Сколько взял раундов

0

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