«Тампа-Бэй» дома уступила «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Патрик Марло, Томми Уингелс и Марк-Эдуар Власич.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл почти 20 минут, нанес три броска, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду более 19 минут, нанес два броска, совершил один силовой прием и один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 15 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Айлендерс», а «Сан-Хосе» 16 ноября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».