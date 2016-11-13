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«Тампа-Бэй» дома уступила «Сан-Хосе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Патрик Марло, Томми Уингелс и Марк-Эдуар Власич.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл почти 20 минут, нанес три броска, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду более 19 минут, нанес два броска, совершил один силовой прием и один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 15 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Айлендерс», а «Сан-Хосе» 16 ноября в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Каролиной».

Матч

Тампа-Бэй - Сан-Хосе - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы:

Марло (Бернс, Мартин), 7:18 (0:1). Уинджелс (Тьерни, Карлссон), 10:04 (0:2). Власич (Донской, Гертль), 28:52 (0:3 - бол.). Строльман (Бойл, Пакетт), 45:43 (1:3).

Место и дата

13 ноября 03:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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