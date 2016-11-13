«Флорида» в овертайме дожала «Айлендерс»
Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра»,
завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе
забросили Кайл Рау, Джонатан Маршессо и Денис Мальгин. У гостей отличились Брок
Нельсон и Ник Ледди.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на
льду 17 минут, совершил один силовой прием, дважды заблокировал броски
соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 16 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Айлендерс» 15 ноября в 04:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».
Матч
Флорида - Айлендерс - 3:2 О.Т. (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Нелсон (Чимера, Де Хаан), 19:38 (0:1). Лэдди (Бэйли, Таварес), 29:54 (0:2 - бол.). Рау (МакКензи, Матесон), 48:56 (1:2). Маркессо (Яндл, Барков), 59:46 (2:2). Мальгин (Трочек, Матесон), 64:14 (3:2).
Место и дата
13 ноября 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция