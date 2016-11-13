«Флорида» в овертайме дожала «Айлендерс»

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Кайл Рау, Джонатан Маршессо и Денис Мальгин. У гостей отличились Брок Нельсон и Ник Ледди.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 17 минут, совершил один силовой прием, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 16 ноября в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Айлендерс» 15 ноября в 04:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».