«Нью-Джерси» продлил серию поражений «Баффало» до четырех матчей
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Баффало».
Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра»,
завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев отличились Кайл Куинси, Ник Лаппин,
Кайл Палмьери и Джон Мур. У гостей, проигравший четвертый матч подряд, по шайбе
забросили Маркус Фолиньо и Мэтт Мулсон.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл
почти 11 минут, совершил один силовой прием, дважды заблокировал броски
соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 16 ноября в 05:30 (мск) в гостях сыграет с «Далласом», а «Баффало» 16 ноября в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Сент-Луисом».
Матч
Нью-Джерси - Баффало - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Квинси (Хенрик, Северсон), 4:01 (1:0). Фолиньо (Джионта), 23:41 (1:1). Лаппин (Лавджой, Холл), 26:11 (2:1). Палмиери (Грин, Северсон), 31:17 (3:1). Мур (Холл, Хенрик), 46:32 (4:1). Моулсон (Фрэнсон, Грант), 49:43 (4:2).
Место и дата
13 ноября 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция