«Нью-Джерси» продлил серию поражений «Баффало» до четырех матчей

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Баффало».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев отличились Кайл Куинси, Ник Лаппин, Кайл Палмьери и Джон Мур. У гостей, проигравший четвертый матч подряд, по шайбе забросили Маркус Фолиньо и Мэтт Мулсон.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл почти 11 минут, совершил один силовой прием, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 16 ноября в 05:30 (мск) в гостях сыграет с «Далласом», а «Баффало» 16 ноября в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Сент-Луисом».