«Филадельфия» с Проворовым дома обыграла «Миннесоту»

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили Брендан Мэннинг, Майкл дель Зотто и Брейден Шенн. У гостей по разу отличились Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 19 минут, нанес три броска, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 16 ноября в 04:00 (мск) примет «Оттаву», а «Миннесота» 14 ноября в 02:00 (мск) сыграет с «Оттавой» на выезде.