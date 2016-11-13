«Филадельфия» с Проворовым дома обыграла «Миннесоту»
Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».
Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс
Фарго-центра», завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили
Брендан Мэннинг, Майкл дель Зотто и Брейден Шенн. У гостей по разу отличились
Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл
более 19 минут, нанес три броска, совершил один силовой прием, один раз
заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 16 ноября в 04:00 (мск) примет «Оттаву», а «Миннесота» 14 ноября в 02:00 (мск) сыграет с «Оттавой» на выезде.
Матч
Филадельфия - Миннесота - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Нидеррайтер (Стаал, Койл), 0:20 (0:1). Мэннинг (Бельмар), 12:27 (1:1). Гранлунд (Койву), 31:22 (1:2). Дель Зотто (Раффль), 37:45 (2:2). Шенн (Ворачек, Симмондс), 48:43 (3:2 - бол.).
Место и дата
13 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция