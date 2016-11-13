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Шайба Кузнецова не помогла «Вашингтону» в матче с «Каролиной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Вашингтон».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал и Виктор Раск, а Себастьян Ахо оформил дубль. У гостей отличился Евгений Кузнецов.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 17 минут, нанес два броска, отдал результативный пас, совершил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 20 минут, нанес пять бросков, совершил четыре силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут, нанес один бросок, который оказался голевым, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 16 ноября в 04:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Вашингтон» 16 ноября в 04:00 (мск) на выезде встретится с «Коламбусом».

Матч

Каролина - Вашингтон - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Кузнецов (Нисканен, Орлов), 12:02 (0:1). Ахо (Стаал, Теравайнен), 12:37 (1:1). Теравайнен (Стаал, Ахо), 17:01 (2:1). Стаал (Теравайнен, Линдхольм), 25:59 (3:1 - бол.). Раск (Стемпняк, Дальбек), 30:37 (4:1). Ахо (Стаал, Теравайнен), 56:10 (5:1 - п.в.).

Место и дата

13 ноября 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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