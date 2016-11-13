Ромеро жестко нокаутировал Уадмана в третьем раунде на турнире UFC 205 (Видео)

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Дональд Трамп не придет на турнир UFC 205 с участием Макгрегора по соображениям безопасности Будущий президент США Дональд Трамп вынужденно отклонил предложение Даны Уайта посетить турнир UFC 205, который состоится в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье.

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Кто победит – Конор Макгрегор или Эдди Альварес? В ночь с субботы на воскресенье в рамках турнира UFC 205 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Эдди Альваресом.

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Нурмагомедов и Джонсон показали одинаковый результат на взвешивании В Нью-Йорке состоялась церемония официального взвешивания накануне турнира UFC 205, участниками которого будут Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

На бой Макгрегор – Альварес зафиксирован рекордный объем ставок 12 ноября в Нью-Йорке состоится бой между Конором Макгрегором и Эдди Альваресом. На этот поединок зафиксирован рекордный объем ставок.

Президент UFC: На поединок Макгрегора с Альваресом может прийти Дональд Трамп Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой между Конаром Макгрегором и Эдди Альваресом посетит новый президент США Дональд Трамп.

Конор Макгрегор: Альварес - отработанный материал. Мои удары его настигнут Ирландец Конор Макгрегор (20 побед, 3 поражения) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Эдди Альваресом за звание чемпиона UFC в легком весе.

Тренер Макгрегора: Было бы интересно посмотреть на бой против Хабиба Тренер чемпиона UFC в полулегком весе Конора Макгрегора Сергей Пикульский заявил, что его подопечный может провести бой с представителем России Хабибом Нурмагомедовым.

Конор Макгрегор: Я чертов сутенер, без которого этот корабль потонет Чемпион UFC в полулегком весе из Ирландии Конор Макгрегор выразил мнение, что UFC очень сильно зависит от его выступлений.

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ВИДЕО ДНЯ: Альварес и Макгрегор устроили потасовку на пресс-конференции Американец Эдди Альварес и ирландец Конор Макгрегор устроили потасовку во время пресс-конференции перед поединком за звание чемпиона UFC в легком весе.

Корешков проиграл Лиме и потерял чемпионский пояс Bellator В Тель-Авиве (Израиль) состоялся турнир Bellator 164, в главном событии которого россиянин Андрей Корешков защищал чемпионский пояс в полусреднем весе в поединке против бразильца Дугласа Лимы.