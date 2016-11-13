Ромеро жестко нокаутировал Уадмана в третьем раунде на турнире UFC 205 (Видео)
Йоэль Ромеро в третьем раунде нокаутировал Криса Уайдмана на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.
Первый раунд остался за Крисом, он владел небольшим преимуществом, нанес на два удара больше Ромеро и провел тейкдаун. Во втором раунде Йоэль перехватил инициативу и нанес несколько точных и сильных ударов, к тому же один раз перевел Криса в партер. Третий раунд начался неожиданно. Ромеро в акробатическом прыжке ударил Криса коленом в голову после чего провел добивание. Таким образом, Ромеро стал претендентом на чемпионский пояс, которым сейчас владеет Майкл Биспинг.
.@YoelRomeroMMA with a knockout at #UFC205 pic.twitter.com/cnf0j6iLLb— Clayton Baker (@Clayton_Baker) 13 ноября 2016 г.
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Крис Уайдман
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Йоэль Ромеро
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Контроль
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00:33:00
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01:52:00
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Нокдаун
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0
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1
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Всего ударов
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54
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51
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Значимые удары
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12
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18
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Тейкдауны
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1 из 8
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2 из 3
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Попытки проведения сабмишена
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0
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0
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Сколько взял раундов
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1
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2