«Аризона» дома уступила «Бостону»

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Райан Спунер и Давид Пастрняк. У хозяев шайбу забросил Радим Врбата.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин продолжает восстановление после травмы.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 17 ноября в 07:00 (мск) в гостях сыграет с «Калгари», а «Бостон» 14 ноября в 04:00 (мск) на выезде встретится с «Колорадо».