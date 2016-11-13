«Аризона» дома уступила «Бостону»
Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».
Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены»,
завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Райан
Спунер и Давид Пастрняк. У хозяев шайбу забросил Радим Врбата.
Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин продолжает
восстановление после травмы.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 17 ноября в 07:00 (мск) в гостях сыграет с «Калгари», а «Бостон» 14 ноября в 04:00 (мск) на выезде встретится с «Колорадо».
Матч
Аризона - Бостон - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы:
Спунер (Хара, Крейчи), 27:54 (0:1). Пастрняк (Маршанд, Крюг), 29:44 (0:2). Врбата (Экман-Ларссон, де Анжело), 52:05 (1:2 - бол.).
Место и дата
13 ноября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция