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«Аризона» дома уступила «Бостону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер Арены», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Райан Спунер и Давид Пастрняк. У хозяев шайбу забросил Радим Врбата.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин продолжает восстановление после травмы.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 17 ноября в 07:00 (мск) в гостях сыграет с «Калгари», а «Бостон» 14 ноября в 04:00 (мск) на выезде встретится с «Колорадо».

Матч

Аризона - Бостон - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Спунер (Хара, Крейчи), 27:54 (0:1). Пастрняк (Маршанд, Крюг), 29:44 (0:2). Врбата (Экман-Ларссон, де Анжело), 52:05 (1:2 - бол.).

Место и дата

13 ноября 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция

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