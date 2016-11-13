Нурмагомедов вызвал Макгрегора на бой, назвав его «цыпленком»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Майклом Джонсоном подверг критике руководство промоушена. В частности, «досталось» ирландцу Конору Макгрегору.

«Хочу оставаться скромным, но я должен кое-что сказать. Я осознаю всю мощь PR-машины UFC. Но здесь есть «цыпленок», который в начале года сдался, а сейчас бьется за чемпионский пояс — это безумие. Ирландия — это лишь около 6 млн человек, а Россия — 150 млн человек. Я хочу драться с вашим «цыпленком», потому что он самый простой соперник в легком весе!» — приводит «Газета. Ру» слова Нурмагомедова.

Напомним, что Хабиб мог провести сегодня бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет ирландец Конор Макгрегор.