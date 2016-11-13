Нурмагомедов вызвал Макгрегора на бой, назвав его «цыпленком»
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Майклом
Джонсоном подверг критике руководство промоушена. В частности, «досталось»
ирландцу Конору Макгрегору.
«Хочу оставаться скромным, но я должен кое-что сказать. Я
осознаю всю мощь PR-машины UFC. Но здесь есть «цыпленок», который в начале года
сдался, а сейчас бьется за чемпионский пояс — это безумие. Ирландия — это лишь
около 6 млн человек, а Россия — 150 млн человек. Я хочу драться с вашим
«цыпленком», потому что он самый простой соперник в легком весе!» — приводит «Газета.
Ру» слова Нурмагомедова.
Напомним, что Хабиб мог провести сегодня бой с чемпионом в
легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что
соперником Альвареса на UFC 205 станет ирландец Конор Макгрегор.