33 сэйва Бобровского, 4 очка Тарасенко, победа Мозгова и Болт-футболист. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра воскресенья.

1). Евгения Медведева победила в одиночном катании на этапе Гран-при в Париже. Таким образом, россиянка досрочно обеспечила себе участие в финале серии. Второй в Париже стала еще одна россиянка - Мария Сотскова.

2). Футболисты сборной Украины в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года обыграли команду Финляндии (1:0). В первом тайме точный удар нанес Артем Кравец. Благодаря этой виктории украинцы вышли на второе место. У них восемь очков. 10 очков в активе хорватов.

3). Футбольные сборные Италии и Испании продолжают следовать параллельным курсом в группе G, деля после четырех туров первое-второе место. Испанцы накануне дома разгромили македонцев (4:0), а итальянцы на выезде сокрушили Лихтенштейн (4:0).

4). Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин сыграли вничью и во второй партию матча за звание сильнейшего шахматиста на планете. Карякин в субботу играл белыми фигурами. После второй партии общий счет в матче стал 1:1.

5). Усэйн Болт подтвердил намерение стать профессиональным футболистом. В 2017 году после ухода из легкой атлетики легендарный спринтер из Ямайки намерен на профессиональном уровне заняться футболом и даже провести несколько тренировочных занятий с «Боруссией» из Дортмунда.

6). Баскетболисты «Нью-Орлеана» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА чувствительно проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:126). Российский центровой гостей Тимофей Мозгов начал матч в стартовой пятерке, набрал 8 очков, сделал 5 подборов, один блок-шот и один результативный пас.

7). Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто» (4:1). Российский форвард хозяев Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой.

8). Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем сверхрезультативном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Сент-Луису» (8:4). В каждой голевой атаке гостей поучаствовал Владимир Тарасенко (1+3). Зато в составе гостей блеснул другой россиянин - вратарь Сергей Бобровский, парировавший 33 из 37 бросков в створ.

9). 37-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис победил американца Малика Скотта в поединке за титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA. Бой в Монако продолжался все 12 раундов и завершился уверенной победой Ортиса по очкам: 120:105, 120:106, 119:106. Скотт три раза был в нокдауне - в четвертом, пятом и девятом раундах.

10). Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке. После победы россиянин вызвал на бой Конора Макгрегора, назвав его «цыпленком».

Именинник: 13 ноября исполнилось 40 лет завершившей профессиональную карьеру прославленной российской биатлонистке Альбине Ахатовой.

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Цитата дня: «Лучше мы (сборная России) сейчас все матчи по 0:5 проиграем, а в 2018-м все игры выиграем» (Денис Попов).

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