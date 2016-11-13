Еджейчик победила Ковалькевич и защитила пояс UFC
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе полька Джоанна Еджейчик победила свою соотечественницу на турнире UFC 205 в Нью-Йорке и защитила титул.
Бой продлился все отведенные для него пять раундов, по итгам которых судьи единогласно отдали победу чемпионки. Таким образом, Ковалькевич потерпела первое поражение в 11 поединках, а Еджейчик одержала 13 победу кряду.
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Джоанн Еджейчик
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Каролина Ковалькевич
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Контроль
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03:27:00
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03:20:00
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Нокдаун
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0
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0
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Всего ударов
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440
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296
|
Значимые удары
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258
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81
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Тейкдауны
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1 из 1
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0 из 4
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Попытки проведения сабмишена
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0
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0
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Сколько взял раундов
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4
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1
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