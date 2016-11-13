Андрей Шевченко: Мы здорово закончили год, который был тяжелым для нас
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды над Финляндией (1:0) в отборочном матче ЧМ-2018.
- Я очень доволен результатом, мы здорово закончили год, который был тяжелым для нас. У нас нелегкая группа, за это время у нас было много изменений, но мы выстояли и одержали победу - это самое главное.
В первом тайме было всего несколько ошибок. Во втором тайме поле не дало нам возможности контролировать мяч, также сказалась усталость, хотя сопернику мы ничего не дали создать. В некоторых эпизодах мы отдавали инициативу, не контролировали мяч, играли менее агрессивно, усталость сказалась. Но самое главное - это сегодняшняя победа. Усталость появилась от того, что ведущие игроки играют в еврокубках, у них напряженный период в конце года, -цитирует Шевченко footballua.tv.
Футболисты сборной Украины в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года обыграли команду Финляндии.
Встреча, прошедшая в субботу в Одессе на стадионе «Черноморец», завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. В первом тайме точный удар нанес нападающий украинцев Артем Кравец.
Таким образом, сборная Украины набрала восемь очков и вышла на второе место в группе I. У финнов осталось одно очков. Они идут пятыми. Лидируют хорваты, в активе которых 10 очков.
Матч
Украина - Финляндия - 1:0 (1:0)
Голы
Кравец 25 (1:0).
Состав
Украина: Пятов, Соболь, Бутко, Кучер, Ракицкий, Коноплянка (Цыганков, 83), Зинченко (Ротань, 67), Коваленко (Шахов, 89), Степаненко, Ярмоленко, Кравец
Финляндия: Градечки, Райтала, Аркивуо, Вяйсанен (Саксела, 83), Араюри, Халсти (Лам, 63), Ринг (Маркканен, 46), Лод, Тойвио, Маттила, Пукки
Предупреждения:
Кравец, 43; Ракицкий, 45; Зинченко, 55; Соболь, 74 - Лам, 75
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
12 ноября 22:45, Черноморец, Онлайн-трансляция