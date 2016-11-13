Андрей Шевченко: Мы здорово закончили год, который был тяжелым для нас

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды над Финляндией (1:0) в отборочном матче ЧМ-2018.

- Я очень доволен результатом, мы здорово закончили год, который был тяжелым для нас. У нас нелегкая группа, за это время у нас было много изменений, но мы выстояли и одержали победу - это самое главное.

В первом тайме было всего несколько ошибок. Во втором тайме поле не дало нам возможности контролировать мяч, также сказалась усталость, хотя сопернику мы ничего не дали создать. В некоторых эпизодах мы отдавали инициативу, не контролировали мяч, играли менее агрессивно, усталость сказалась. Но самое главное - это сегодняшняя победа. Усталость появилась от того, что ведущие игроки играют в еврокубках, у них напряженный период в конце года, -цитирует Шевченко footballua.tv.

Футболисты сборной Украины в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года обыграли команду Финляндии.

Встреча, прошедшая в субботу в Одессе на стадионе «Черноморец», завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. В первом тайме точный удар нанес нападающий украинцев Артем Кравец.

Таким образом, сборная Украины набрала восемь очков и вышла на второе место в группе I. У финнов осталось одно очков. Они идут пятыми. Лидируют хорваты, в активе которых 10 очков.