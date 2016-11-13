Магнус Карлсен: Пытался захватить инициативу, но не нашел способ сделать это

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с россиянином Сергеем Карякиным.

Шахматисты снова разошлись миром – 1:1.

- Я чувствовал, что соперник не доставит мне больших неприятностей. Я надеялся захватить инициативу в партии, но не нашел способ сделать это. Ни одна из двух партий не была по-настоящему захватывающей. Проблем с черными фигурами у меня не было. Жаловаться не на что, но я хочу победить.

Не ожидал, что придет столько людей на матч. Спасибо всем за поддержку. Матч будет длинным, поэтому нельзя ждать, что каждая партия будет интересной, - цитирует Карлсена норвежский портал NRK.

Третья партия, в которой белыми будет играть Карлсен, состоится в понедельник, 14 ноября.

Напомним, что поединок, состоящий из 12 партий с классическим контролем времени, проходит в Нью-Йорке.