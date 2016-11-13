Тренер: Нурмагомедов должен получить чемпионский бой в UFC

Тренер и отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что после победы над американцем Майклом Джонсоном его сын должен получить право на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

- Мы думали, что Хабиб закончит во втором раунде, но вообще, все было по плану, - сказал Абдулманап Нурмагомедов ТАСС. - У Хабиба был шанс на болевой на руку, мы работали над этим, потому что габариты Джонсона это позволяют. Теперь Хабиб должен выйти на первую строчку в весовой категории, и ему должны дать (титульный бой) в любом случае. Но, если Макгрегор выиграет, то он уйдет надолго и займется другими поединками, да и тот же Альварес может выбрать другой вариант.

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.

Бой продлился все отведенные для него три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.