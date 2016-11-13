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Нурмагомедов одержал восьмую победу подряд в UFC

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов одержал восьмую победу подряд в UFC.

Сегодня 28-летний спортсмен победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке. Бой продлился все отведенные для него три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.  В третьем раунде Майкл сдался после того, как Хабиб провел болевой прием.

За свою карьеру Нурмагомедов провел 24 боя, одержав победы во всех поединках. После боя с Джонсоном тренер и отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын должен получить право на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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