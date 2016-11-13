Чемпионский бой Вудли и Томпсона на UFC 205 завершился в ничью
Американский боец смешанного стиля Тайрон Вудли сохранил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но не смог победить Стивена Томпсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.
Вудли взял два раунда из пяти, претендент выиграл три раунда. Однако, все судьи поставили на ничью — 47:47 (трижды). Таким образом, Вудли сохранил свой пояс.
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Тайрон Вудли
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Стивен Томпсон
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Контроль
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04:54:00
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02:29:00
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Нокдаун
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1
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0
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Всего ударов
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200
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181
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Значимые удары
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61
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43
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Тейкдауны
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1 из 1
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0 из 1
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Попытки проведения сабмишена
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2
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0
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Сколько взял раундов
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2
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3
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