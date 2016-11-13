Виктор Онопко: Игнашевич и Березуцкий – лучшие. В сборной пока нет футболистов, способных с ними конкурировать

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко считает, что в национальную команду по-прежнему должны вызываться Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.

– Знаете, в сборной времени для экспериментов очень мало. Там футболисты собираются для конкретной цели – достижения результата. Да, наша национальная команда сейчас не играет отборочные матчи чемпионата мира, но, на мой взгляд, туда должны вызываться лучшие футболисты, невзирая на возраст. Если игрок – лучший, то неважно, сколько ему лет: 38, 37 или 20. Естественно, тренеры отслеживают всех отечественных футболистов, знают их потенциал. Тем более что почти все они выступают на родине. Возраст тут не влияет.

Почему играют Игнашевич и Березуцкий? Потому что они – лучшие. Нет футболистов, способных с ними конкурировать. И такая проблема не только у центральных защитников, но и у всего нашего футбола. Если брать другие страны, приведу пример Испании, то там на каждую позицию всегда по пять конкурентов. А я еще не сравниваю Россию с Испанией по населению, - цитирует Онопко «Спорт-Экспресс».

На днях подопечные Станислава Черчесова проиграли товарищеский матч с Катаром (1:2). 15 ноября сборная России сыграет с Румынией в Грозном.