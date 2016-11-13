Александр Кокорин: Мне комфортно работать с Луческу

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин рассказал, какие у него отношения с главным тренером питерцев Мирчей Луческу.

- Обстановка в «Зените» отличная. Отношения с тренером очень хорошие, тренер просто топ. Мне комфортно. Было приятно, что Луческу публично поддержал после скандала в Монако. Это очень помогло, - цитирует Кокорина «Спорт день за днем».

В текущем сезоне Кокорин провел за «Зенит» 13 матчей в РФПЛ, забил два гола и отдал три результативных передачи.