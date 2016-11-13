Макгрегор нокаутировал Альвареса и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во втором раунде нокаутировал американца Эдди Альвареса.
Таким образом, Конор стал чемпионом UFC в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось.
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Эдди Альварес
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Конор Макгрегор
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Контроль
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00:59:00
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00:55:00
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Нокдаун
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0
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3
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Всего ударов
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46
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93
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Значимые удары
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9
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32
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Тейкдауны
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0
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0
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Попытки проведения сабмишена
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0 из 3
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0 из 0
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Сколько взял раундов
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0
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2
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