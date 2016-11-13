Усиления мер безопасности на матче Россия - Румыния не планируется
Менеджер «Терека» Александр Федосеев рассказал про меры безопасности на товарищеском матче Россия - Румыния.
- Схема стандартная, требования по безопасности у нас есть. Вы знаете, что каждую неделю в Чечне проходит крупное мероприятие. Исключением по матчу Россия - Румыния является обеспечение быстрого проезда гостей из регионов, поскольку они приедут на автомобильном транспорте. Усиления мер безопасности не планируется. Штатные меры безопасности обеспечиваются на достаточно высоком уровне. На матче будет работать до двух тысяч сотрудников правопорядка, - сообщил Федосеев ТАСС.
Игра Россия - Румыния состоится 15 ноября на «Ахмат-Арене» в 19:00 мск.
Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически