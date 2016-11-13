Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Усиления мер безопасности на матче Россия - Румыния не планируется

Источник:  ТАССКомментарии

Менеджер «Терека» Александр Федосеев рассказал про меры безопасности на товарищеском матче Россия - Румыния.

- Схема стандартная, требования по безопасности у нас есть. Вы знаете, что каждую неделю в Чечне проходит крупное мероприятие. Исключением по матчу Россия - Румыния является обеспечение быстрого проезда гостей из регионов, поскольку они приедут на автомобильном транспорте. Усиления мер безопасности не планируется. Штатные меры безопасности обеспечиваются на достаточно высоком уровне. На матче будет работать до двух тысяч сотрудников правопорядка, - сообщил Федосеев ТАСС.

Игра Россия - Румыния состоится 15 ноября на «Ахмат-Арене» в 19:00 мск. 

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, , Онлайн-трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Онопко: Игнашевич и Березуцкий – лучшие. В сборной пока нет футболистов, способных с ними конкурироватьБывший защитник сборной России Виктор Онопко считает, что в национальную команду по-прежнему должны вызываться Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.На матче Россия – Румыния будет организован фан-сектор «Кавказ», игру посетит Рамзан КадыровМенеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев рассказал о деталях организации товарищеского матча между сборными России и Румынии. Напомним, что игра пройдет в Грозном.Денис Попов: Лучше мы сейчас все матчи по 0:5 проиграем, а в 2018-м все игры выиграемБывший нападающий сборной России, ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился впечатлениями от игры национальной сборной с командой Катара (1:2).Менеджер «Терека»: Все билеты на матч Россия – Румыния проданыПроданы все билеты на товарищеский матч между сборными России и Румынии. Об этом сообщил менеджер грозненского «Терека» Александр Федосеев.Михаил Осинов: Шатов будет лидером сборной России на чемпионате мираБывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился своим мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира 2018 года. Он сказал, что лидером команды на турнире будет полузащитник Олег Шатов.Анзор Кавазашвили: Акинфееву нужно дать отдохнуть по-человеческиБывший вратарь сборной СССР и экс-руководитель экспертного совета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили заявил, что Акинфееву нужно дать отдохнуть.Юрий Желудков: В сборную России набрали каких-то прохожих с улицыБывший полузащитник «Зенита» Юрия Желудков подверг критике игру сборной России в контрольном матче с командой Катара.Во что играет сборная России? 4 вопроса Станиславу ЧерчесовуВо что играет сборная России? 4 вопроса Станиславу Черчесову«Советский спорт» сформулировал несколько тактических вопросов, которые адресует главному тренеру нашей команды.Хуже Черчесова в сборной стартовал только БышовецХуже Черчесова в сборной стартовал только Бышовец«Советский спорт» вспоминает, кто из тренеров сборной России как провел свои первые четыре матча на этом постуКирилл Панченко: У меня появилась уверенность, а это самое главное для футболистаНападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко заявил, что у него появилась уверенность.Денис Глушаков: В матче с Румынией поменяем тактикуПолузащитник «Спартака» и сборной России рассказал, что в товарищеском матче с Румынией национальная команда изменит тактику.Владимир Путин: Красивую игру сборной России по футболу мы давно не видели, а хоккеисты радуютПрезидент России Владимир Путин оценил качество игры национальных сборных страны по футболу и хоккею в последние годы.Сборная России впервые тренируется мячами «Красава»Сегодня сборная России впервые тренируется мячами «Красава», сообщает официальный твиттер национальной команды.Акинфеев приступил к тренировкам в общей группеВратарь сборной России Игорь Акинфеев, получивший травму в матче с Катаром (1:2), вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный твиттер национальной команды.Игорь Чугайнов: С нашим детским футболом рассчитывать не на чтоБывший защитник сборной России и «Локомотива» Игорь Чугайнов высказал свое мнение о детском футболе.Игорь Смольников: Пусть на Кубке Конфедераций нам попадутся самые сильные соперникиЗащитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от товарищеского матча с Катаром и признался, что хотел бы сильных соперников на Кубке Конфедераций-2017.Сергей Андреев: С Кокориным каши не сваримСергей Андреев: С Кокориным каши не сваримЧтобы понять происходящее с атакой российской сборной, «Советский спорт» обратился за комментариями к известному форварду ростовского СКА.Как встретили Красаву и новую форму сборнойКак встретили Красаву и новую форму сборнойСостоялась презентация новой формы сборной России, в которой футболисты будут играть на Кубке конфедераций-2017.Левандовски в матче с румынами оглушило после взрыва петардыНападающий сборной Польши Роберт Левандовски и матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года против румын пострадал после взрыва петарды.Румыны перед матчем со сборной России крупно проиграли полякамФутболисты сборной Румынии в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года крупно проиграли полякам.

Румыния
Румыниякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика

Cпецпредложение