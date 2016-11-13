В «Манчестер Юнайтед» самые высокие зарплаты в мировом футбол
Компания Sporting Intelligence провела исследование зарплат среди спортсменов из 333 клубов в семи видах спорта.
Согласно исследованию, самые высокие зарплаты в мире в баскетбольных клубах «Кливленд» и «Клипперс». В футболе больше всего получают футболисты «Манчестер Юнайтед». Второе место занимает испанская «Барселона», третье - английский «Манчестер Сити».
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав после 11 матчей 18 очков.
Фото с сайта Daily Mail
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