В «Манчестер Юнайтед» самые высокие зарплаты в мировом футбол

Компания Sporting Intelligence провела исследование зарплат среди спортсменов из 333 клубов в семи видах спорта.

Согласно исследованию, самые высокие зарплаты в мире в баскетбольных клубах «Кливленд» и «Клипперс». В футболе больше всего получают футболисты «Манчестер Юнайтед». Второе место занимает испанская «Барселона», третье - английский «Манчестер Сити».

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав после 11 матчей 18 очков.

Фото с сайта Daily Mail