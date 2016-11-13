Кэри Прайс - первая звезда игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ назвал лучших хоккеистов прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой был признан голкипер «Монреаля» и сборной Канады Кэри Прайс. Он сделал «шатаут» в победном матче своей команды с «Детройтом» (5:0) и одержал десятую кряду победу на старте сезона.

Второй звездой признан молодой финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо, набравший 3 очка (2+1) в матче с «Вашингтоном» (5:1).

Третьей звездой стал нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон, сделавший 4 результативные передачи во встрече с «Сент-Луисом» (8:4).

