Конор Макгрегор: Где мой второй пояс? Отдайте его! Готов уничтожить любого в двух категориях

Ирландец Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над Эдди Альваресом в титульном поединке на турнире UFC 205.

- Где мой второй чемпионский пояс? Давайте его скорей! Я не удивлен таким исходом. Альварес — боец не моего уровня. Он воин, великолепный спортсмен, но я просто сильнее. Я готов вынести любого, кто попытается у меня забрать один из этих поясов. Готов уничтожить всех в обеих категориях, — заявил Макгрегор.

Сегодня Конор стал чемпионом UFC в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось.

