«Боруссия» зимой планирует взять Мхитаряна в аренду
Дортмундская «Боруссия» планирует вернуть в свою команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, сообщает Daily Mirror.
По информации источника, уже зимой немецкий клуб может взять 27-летнего футболиста в аренду.
Напомним, что Мхитарян перешел из «Боруссии» в «Манчестер» летом за 42 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник провел за «красных дьяволов» всего четыре матча в АПЛ, но результативными действиями не отметился.
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