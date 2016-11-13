Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Боруссия» зимой планирует взять Мхитаряна в аренду

Источник:  Goal.comКомментарии

Дортмундская «Боруссия» планирует вернуть в свою команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, уже зимой немецкий клуб может взять 27-летнего футболиста в аренду.  

Напомним, что Мхитарян перешел из «Боруссии» в «Манчестер» летом за 42 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник провел за «красных дьяволов» всего четыре матча в АПЛ, но результативными действиями не отметился. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Милан» вновь попытается приобрести УилшираРуководство «Милана» рассматривает возможность приобретения по окончании нынешнего сезона полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира, сообщает Calciomercato.Олег Кононов: Мне давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутри.Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей стажировке в «Челси».В «Манчестер Юнайтед» самые высокие зарплаты в мировом футболеКомпания Sporting Intelligence провела исследование зарплат среди спортсменов из 333 клубов в семи видах спорта.Усэйн Болт после ухода из легкой атлетики намерен стать футболистомЛегендарный ямайский спринтер, девять раз побеждавший на летних Олимпийских играх, Усэйн Болт подтвердил намерение стать профессиональным футболистом, сообщает Guardian.Рияд Марез: Лучший тренер – Зидан, в «Лестер» подписал бы Месси, хотя он занял бы мое местоПолузащитник «Лестера» Рияд Марез выбрал лучшего тренера и лучшего игрока.«Манчестер Юнайтед» отправил скаута на матч Австрия – ИрландияСкаут «Манчестер Юнайтед» Томас Борманн будет присутствовать на матче отборочного турнира чемпионата мира Австрия – Ирландия на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене.«Ювентус» хочет купить ДепаяРуководство «Ювентуса» рассчитывает укрепить атаку команды фланговым нападающим «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем.Антонио Конте: Я доволен тем, чего добился в «Челси» за четыре месяца работыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте подвел промежуточные итоги своей работы в лондонском клубе.Дидье Дешам: Я не жду от Погба забитых мячейГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли, которую играет в его команде полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.Хуан Мата: АПЛ - это чемпионат, в котором все топ-клубы теряют очкиПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата считает, что у команды есть все шансы приблизиться к вершине турнирной таблицы.Отец Ивоби: Даже если «Барселона», предложит нам больше денег, мы останемся в «Арсенале»Отец полузащитника лондонского «Арсенала» Алекса Ивоби прокомментировал слухи о возможно переходе сына в «Барселону».«Манчестер Сити» и «Барселона» нацелились на защитника «Ювентуса»19-летний правый защитник «Ювентуса» Поль Лирола, выступающий на правах аренды за «Сассуоло», привлек внимание ведущих европейских клубов.Майк Валпургис возглавил «Ингольштадт»Майк Валпургис стал новым главным тренером «Ингольштадта», сообщает официальный твиттер клуба.Генрих Мхитарян: Наша самоотдача и командный дух перевернули игру с ЧерногориейКапитан сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал волевую победу над командой Черногрии (3:2) в четвертом туре европейского квалификационного турнира чемпионата мира-2018.Армения – Черногория. Мхитарян впервые за 13 месяцев сыграет за сборнуюСегодня сборная Армении принимает сборную Черногории в квалификации ЧМ-2018. Впервые в этом отборочном цикле за команду сыграет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.Джек Уилшер: Мне тяжело далось решение уйти из «Арсенала» в арендуПолузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут»Артем Федецкий: Для меня лучше завязать с футболом, чем играть в РоссииЗащитник «Дармштадта» и сборной Украины сказал, что не поддерживает переход нападающего Филиппа Будковского в «Анжи». Он отметил, что ни при каких условиях не согласился играть в российском клубе.«Барселона» готова выложить за Коутиньо 65 млн фунтовТренерский штаб «Барселоны» во главе с Луисом Энрике продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Sport.es.Гари Невилл: Челси» и «Ливерпуль» находятся в лидерах чемпионата Англии потому, что не участвуют в еврокубкахБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне выступает в качестве эксперта, прокомментировал выступление «Челси» и «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, а также отметил, что «красные дьяволы» не готовы бороться за титул АПЛ.Полузащитник «Баварии» Коман получил серьезную травму и не сыграет с «Ростовом»Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Кинглси Коман выбыл на два месяца из-за травмы.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарянвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение