Леонид Тягачев: У шахмат и рыбалки есть шансы на включение в олимпийскую программу

Бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев поделился мнением о возможном включении новых видов спорта в олимпийскую программу.

- Если начать рассуждать о новых видах спорта, которые могут быть включены в Олимпийские игры, то, безусловно, стоит отметить шахматы. В нашей стране каждый с детства знаком с этой игрой. Поэтому этот спорт заслуживает большого внимания как для летних, так и для зимних видов спорта. Роли это здесь не играет.



Что же до других видов, то можно включить в список потенциальных спортивную рыбалку. Для нашей страны это не только является спортом, но и схемой отдыха. Так что именно два этих вида спорта могут дать хороший посыл руководителям МОК и стран. Конечно, шансы попасть больше у шахмат, но если был принят гольф, то шансы есть и у рыбалки, - рассказал Тягачев.

Напомним, следующая летняя Олимпиада состоится в 2020 году в Токио, а в 2018 в Пхенчхане пройдут зимние Игры.

Леонид Тягачев возглавлял олимпийский комитет России с 2001 по 2010 год.

