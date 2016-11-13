Леонид Тягачев: У шахмат и рыбалки есть шансы на включение в олимпийскую программу
Бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев поделился мнением о возможном включении новых видов спорта в олимпийскую программу.
- Если начать рассуждать о новых видах спорта, которые могут быть включены
в Олимпийские игры, то, безусловно, стоит отметить шахматы. В нашей
стране каждый с детства знаком с этой игрой. Поэтому этот спорт
заслуживает большого внимания как для летних, так и для зимних видов
спорта. Роли это здесь не играет.
Что же до других видов, то можно включить в список потенциальных спортивную рыбалку. Для нашей страны это не только является спортом, но и схемой отдыха. Так что именно два этих вида спорта могут дать хороший посыл руководителям МОК и стран. Конечно, шансы попасть больше у шахмат, но если был принят гольф, то шансы есть и у рыбалки, - рассказал Тягачев.
Напомним, следующая летняя Олимпиада состоится в 2020 году в Токио, а в 2018 в Пхенчхане пройдут зимние Игры.
Леонид Тягачев возглавлял олимпийский комитет России с 2001 по 2010 год.