UFC заработал рекордную сумму с продажи билетов на шоу с Макгрегором

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) заработал 17,7 миллионов долларов с продажи билетов на турнир UFC 205. Эта сумма стала рекордной для турниров UFC.

Турнир состоялся сегодня ночью. В рамках турнира состоялись бои россиянина Хабиба Нурмагомедова, победившего американца Майкла Джонсона, а также чемпиона UFC в полулегком весе ирландца Конора Макгрегора, который техническим нокаутом одержал победу над Эдди Альваресом.

По информации ESPN, на трибунах арены «Мэдисон-сквер- гарден» в Нью-Йорке, где проходило шоу, присутствовало 20 427 человек.