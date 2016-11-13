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UFC заработал рекордную сумму с продажи билетов на шоу с Макгрегором

Источник:  ESPNКомментарии

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) заработал 17,7 миллионов долларов с продажи билетов на турнир UFC 205. Эта сумма стала рекордной для турниров UFC. 

Турнир состоялся сегодня ночью. В рамках турнира состоялись бои россиянина Хабиба Нурмагомедова, победившего американца Майкла Джонсона, а также чемпиона UFC в полулегком весе ирландца Конора Макгрегора, который техническим нокаутом одержал победу над Эдди Альваресом. 

По информации ESPN, на трибунах арены «Мэдисон-сквер- гарден» в Нью-Йорке, где проходило шоу, присутствовало 20 427 человек. 

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