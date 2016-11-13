Хабиб Нурмагомедов: Между раундами сказал Уайту, чтобы он дал мне титульный бой и больше не присылал пустых контрактов

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов надеется в скором времени провести в UFC титульный поединок.

- Я заслуживаю титульный бой. Между раундами я разговаривал с Даной Уайтом. Я говорил, что заслуживаю титульный бой. Я сказал, чтобы он не присылал мне больше пустые контракты. Он отвечал: «Тебе нужно сначала завершить этот бой». Я ответил: «После этого боя мне нужен настоящий контракт на титульный бой». Он ответил: «Хорошо, давай завершай поединок». Я завершил бой и жду настоящий контракт. Может быть, на UFC 209 в феврале. Или UFC 210 в Лас-Вегасе. В любое время и в любом месте: в России, в Ирландии, на лужайке у его дома. Или на родине Макгрегора в Ирландии, - цитирует Нурмагомедова агентство «Р-Спорт» со ссылкой на официальный канал UFC.

Напомним, что Хабиб мог провести сегодня бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор.

Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона.

