Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Факел
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Балтика- : -Динамо
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Футбол  Португалия- : -Латвия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хабиб Нурмагомедов: Между раундами сказал Уайту, чтобы он дал мне титульный бой и больше не присылал пустых контрактов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов надеется в скором времени провести в UFC титульный поединок.

- Я заслуживаю титульный бой. Между раундами я разговаривал с Даной Уайтом. Я говорил, что заслуживаю титульный бой. Я сказал, чтобы он не присылал мне больше пустые контракты. Он отвечал: «Тебе нужно сначала завершить этот бой». Я ответил: «После этого боя мне нужен настоящий контракт на титульный бой». Он ответил: «Хорошо, давай завершай поединок». Я завершил бой и жду настоящий контракт. Может быть, на UFC 209 в феврале. Или UFC 210 в Лас-Вегасе. В любое время и в любом месте: в России, в Ирландии, на лужайке у его дома. Или на родине Макгрегора в Ирландии, - цитирует Нурмагомедова агентство «Р-Спорт» со ссылкой на официальный канал UFC. 

Напомним, что Хабиб мог провести сегодня бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор.

Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дана Уайт: Постараемся организовать турнир UFC в РоссииПрезидент UFC Дэна Уайт рассказал о своем намерении организовать турнир по смешанным единоборствам в России.Конор Макгрегор: Считаю, что UFC должен предоставить мне право участия в управлении промоушеномЧемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор надеется на пересмотр своих взаимоотношений с самым влиятельным промоушеном в мире смешанных единоборств.Согласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея ВащенкоСогласится ли «Чикенгрегор» на бой с Орлом? Колонка Сергея Ващенко«Советский спорт» рассуждает, что будет дальше в легком дивизионе UFC и каковы шансы на поединок за пояс у Хабиба Нурмагомедова.Президент UFC: Нурмагомедов очень хочет титульный бой. Мы подумаем об этомПрезидент UFC Дана Уайт ответил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову на просьбу организовать титульный поединок с его участием.Рамзан Кадыров: Дорогой брат Хабиб Нурмагомедов выиграл у Джонсона. Просто прелесть!Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 205.UFC заработал рекордную сумму с продажи билетов на шоу с МакгрегоромАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC) заработал 17,7 миллионов долларов с продажи билетов на турнир UFC 205. Эта сумма стала рекордной для турниров UFC.Конор Макгрегор: Где мой второй пояс? Отдайте его! Готов уничтожить любого в двух категорияхИрландец Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над Эдди Альваресом в титульном поединке на турнире UFC 205.Макгрегор нокаутировал Альвареса, Нурмагомедов «уничтожил» ДжонсонаМакгрегор нокаутировал Альвареса, Нурмагомедов «уничтожил» Джонсона«Советский спорт» провел текстовую трансляцию турнира по смешанным единоборствам UFC 205.Макгрегор нокаутировал Альвареса и стал чемпионом UFC в двух весовых категорияхИрландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во втором раунде нокаутировал американца Эдди Альвареса.Чемпионский бой Вудли и Томпсона на UFC 205 завершился вничьюАмериканский боец смешанного стиля Тайрон Вудли сохранил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но не смог победить Стивена Томпсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.Нурмагомедов одержал восьмую победу подряд в UFCРоссийский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов одержал восьмую победу подряд в UFC.Тренер: Нурмагомедов должен получить чемпионский бой в UFCТренер и отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что после победы над американцем Майклом Джонсоном его сын должен получить право на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).Еджейчик победила Ковалькевич и защитила пояс UFCЧемпионка UFC в наилегчайшем весе полька Джоанна Еджейчик победила свою соотечественницу на турнире UFC 205 в Нью-Йорке и защитила титул.Нурмагомедов вызвал Макгрегора на бой, назвав его «цыпленком»Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Майклом Джонсоном подверг критике руководство промоушена. В частности, «досталось» ирландцу Конору Макгрегору.Ромеро жестко нокаутировал Уайдмана в третьем раунде на турнире UFC 205 (Видео)Йоэль Ромеро в третьем раунде нокаутировал Криса Уайдмана на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.Девушка дня. Восходящая звезда ММА Ракель ПеннингтонДевушка дня. Восходящая звезда ММА Ракель ПеннингтонМиша Тейт провела бой на турнире UFC 205 в Нью-Йорке и неожиданно проиграла в поединке против Ракель Пеннингтон.Пеннингтон сенсационно победила Мишу Тейт на турнире UFC 205Ракель Пеннингтон одержала победу над экс-чемпионкой UFC Мишей Тейт на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.Эдгар победил Стивенса на турнире UFC 205Американский боец смешанного стиля Фрэнки Эдгар победил своего соотечественника Джереми Стивенса на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.Нурмагомедов разгромил Джонсона на турнире UFC 205Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке.Дональд Трамп не придет на турнир UFC 205 с участием Макгрегора по соображениям безопасностиБудущий президент США Дональд Трамп вынужденно отклонил предложение Даны Уайта посетить турнир UFC 205, который состоится в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье.

Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства
UFC
UFC

Cпецпредложение