Рамзан Кадыров: Дорогой брат Хабиб Нурмагомедов выиграл у Джонсона. Просто прелесть!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 205.

«Это свершилось! Дорогой брат Хабиб Нурмагомедов выиграл поединок у Майкла Джонсона. Он не оставил американцу ни единого шанса на победу. Хабиб практически избил соперника. Бой завершился досрочно! Хабиб применил болевой прием! Хабиб произнес пламенную речь, в которой подверг резкой критике руководство UFC, которое необоснованно отказывает в титульном бое.

В России 150 млн человек, в Ирландии 10 млн. Я хочу получить титульный бой, а вы отдаете бой тому, кто ведет себя в начале года как курица, сказал Хабиб. Он доказал, что является не только гениальным спортсменом, но и патриотом своей Родины. Давно известно, что UFC необоснованно отказывает в титульных боях Нурмагомедову и Майрбеку Тайсумову, хотя у них лучшие показатели. Майрбек выиграл 25 боев из тридцати. Двадцать три боя он выиграл досрочно. Хабиб провел 24 боя. И во всех одержал победу. Спорт должен быть справедливым! Поздравляем, Хабиб! Просто прелесть», - написал Кадыров на своей странице в сети Instagram.

Напомним, Хабиб мог провести сегодня бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор.

Ирландец взял верх и стал чемпионом сразу в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона.

Российский боец публично бросил вызов Макгрегору в Нью-Йорке.

