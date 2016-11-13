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Владимир Морозов: Есть, над чем работать, но мы на правильном пути

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Россиянин Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при во Франции.

Не скажу, что это было очень хорошо, были небольшие огрехи, но в целом мы довольны результатом. Надеюсь, что мы отобрались в финал Гран-при. Это было для нас первостепенной задачей. Короткая программа получилась лучше, чем в США, мы получили «персонал и сизн бесты». Произвольную откатали лучше, чем в Америке, но еще не совсем идеально. Были ошибки. Связаны ошибки с новыми элементами. Это не только подкрут, но и поддержки, расстановку элементов в этой программе мы уже поменяли. Сложный выброс на второй поставили. Сальхов сделали третьим элементом как основу для четверного. Возможно, во второй половине этого сезона мы попробуем четверной выброс в произвольной программе.

Есть, над чем работать. Но мы на правильном пути. Прогресс налицо. Это видно не только по тренировкам, но и на соревнованиях. Мы знаем, как подходить, настраиваться на старт, - цитирует Морозова официальный сайт Фигурного катания на коньках России. 

Российские фигуристы Евгения Тарасова – Владимир Морозов стали серебряными призерами четвертого этапа Гран-при в Париже, уступив Алене Савченко и Бруно Массо.

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